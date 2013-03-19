Кипр пытается снизить размер списания по депозитам

Как сообщает РИА Новости, Кипр продолжает переговоры с кредиторами о размерах списания по депозитам в банках острова и ищет возможность уменьшить эффект этой непопулярной меры за счет снижения потребностей в помощи, заявил во вторник официальный представитель правительства Христос Стилианидис.

"Вчера вечером президент (Никос) Анастасиадис имел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и проинформировал ее о ситуации, сложившейся на Кипре. Президент сообщил канцлеру Германии, что изучается возможность снижения потребностей (в финансировании) за счет собственных ресурсов", - говорится в заявлении представителя правительства.

Он также сообщил, что во вторник состоится новый разговор Анастасиадиса с Меркель. Тем временем министр финансов Михалис Саррис отправляется в Россию, где встретится со своим коллегой Антоном Силуановым.

Россия оказалась в числе критиков предложенного Кипром частичного списания депозитов в кипрских банках. Первоначально планировалось списать 6,75% с вкладов до 100 тысяч евро и 9,9% со всех остальных депозитов в виде единовременного "налога". Евросоюз потребовал от Кипра взыскать примерно 6 миллиардов евро вдобавок к 10-миллиардной помощи ЕС и МВФ, чтобы не увеличивать чрезмерно задолженность островного государства и не рисковать дефолтом. Однако при этом были нарушены гарантийные обязательства по вкладам до 100 тысяч евро, которые были введены в 2008 году.

Кипрский парламент пока не принял решения по списанию депозитов. Кипрские банки, которые должны были открыться во вторник после трехдневных выходных, по-прежнему закрыты, и правительство пока не решило, когда они вновь откроются.