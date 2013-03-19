В США раскрыли крупнейшее ограбление музея в истории

На пресс-конференции глава бостонского отделения ФБР Ричард Делорьерс (Richard DesLauriers) заявил, что спецслужбе удалось установить личности грабителей, отмечает Лента.ру.

Как сообщает ABC News, Делорьерс добавил, что грабители входят в некую организованную преступную группу, которая базируется на Северо-востоке США. Имена преступников он не назвал, сославшись на тайну следствия.

ФБР также сумело проследить путь похищенных картин — известно, в частности, что после ограбления часть из них оказалась в Коннектикуте, еще часть — в Филадельфии. В то же время у ФБР нет информации о том, где картины находятся сейчас, в связи с чем представитель Бюро обратился ко всем с просьбой помочь их найти. За информацию о картинах музей готов выплатить пять миллионов долларов в качестве вознаграждения.

Пресс-конференция ФБР была приурочена к 23-й годовщине ограбления музея Гарднер, совершенного 18 марта 1990 года. Двое грабителей, переодетые в полицейскую форму, обманули охранников и вынесли из музея 13 картин, среди которых были полотна Дега, Рембрандта и Вермеера.

Ограбление музея Гарднер считается самым крупным в истории. Общая стоимость украденных картин на тот момент оценивалась приблизительно в 500 миллионов долларов.