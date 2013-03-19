Янукович хочет направить молодежь в сельскую местность

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Ежегодно количество молодых специалистов, согласившихся работать на селе, должно составлять не менее 2,5 тысяч.

При этом уже со второго полугодия должна заработать система предоставления ваучеров на переобучение гражданам Украины в возрасте до 45 лет с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда, а также система консультационной поддержки граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Эффективность такого консультирования будет достигнута в том случае, если количество новых субъектов предпринимательства достигнет показателя в 4 тыс. в год, говорится в указе.

Ответственными за выполнение поставленных задач определены Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство финансов и местные облгосадминистрации.