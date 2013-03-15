Эксперты уверяют, что спрос на наличный доллар расти не будет

Это говорит о том, что вызванные осенними парламентскими выборами панические настроения украинцев улеглись. А спрос на наличную валюту расти не будет. Такое мнение высказала Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании «Dragon Capital»

Как ранее сообщил Национальный банк Украины, его интервенции на валютном рынке по итогам февраля оказались рекордно низкими — лишь немногим более $ 223 млн, в то время как в конце минувшего года счет шел на миллиарды.

«Сальдо валютных интервенций в феврале оказалось меньше, чем мы ожидали ($0,3-0,4 млрд.), при этом, как и в январе, регулятор не продавал доллары США, а лишь евро. Незначительные объемы покупки наличной иностранной валюты в прошлом месяце свидетельствуют, что девальвационные ожидания населения остаются по-прежнему низкими», - сказала Елена Белан.

Она отметила, что в обозримой перспективе настроения населения по отношению к гривне вряд ли сильно изменятся, и спрос на «наличку», скорее всего, останется слабым. Как и большинство экспертов, Елена Белан полагает, что предстоящие во II квартале текущего года значительные выплаты по внешним долгам (около $ 3 млрд) не смогут пошатнуть позиции национальной валюты.

«Власти, вероятно, будут и далее пользоваться весьма благоприятными условиями на внешних кредитных рынках и размещать еврооблигации, чтобы рефинансировать запланированные погашения», - сказала эксперт.