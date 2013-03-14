Каждый пятый житель Тернопольщины находится на заработках за границей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании пресс-клуба, посвященном проблемам заробитчанства, сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Василий Гецко.

По его данным, в целом область покинуло около 200 тысяч человек, то есть почти каждый пятый житель региона.

В. Гецко также отметил, что если до 2000 года официально в сельском хозяйстве области работало около 120 тысяч человек, то на сегодня их стало меньше в 10 раз – до 12 тысяч, из-за чего возникает нехватка трудовых ресурсов.

Еще одна из проблем в том, что люди, которые возвращаются с заработков, уже не хотят жить в украинских реалиях.

«Проблематика сидит намного глубже, чем человек возвращается, и ему нужно дать заработную плату. Возможно, человек уже не хочет работать по специальности. Меняются ценности, и это первично. Нужно обращать внимание на социальную и психологическую реабилитацию людей, которые возвращаются из совсем другого общества в совсем другие реалии», – сказал В. Гецко.

По теме: Заробитчане переслали в Украину 4,3 млрд. долларов

Он также отметил, что заробитчане остаются главными инвесторами в строительной отрасли области.

«В прошлом году в жилищное строительство Тернопольской области вложено 1,1 млрд грн, из них гражданами вложено 709 млн грн. Я могу утверждать, что львиная доля этих средств – это собственно средства заробитчан, которые держат на плаву нашу строительную индустрию. А следовательно, и все связанные с ней отрасли: производство мебели, строительных материалов и тому подобное», – отметил В. Гецко.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2013 года, в Тернопольской области, по данным областного управления статистики, проживало 1 млн 77 тыс. граждан.