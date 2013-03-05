Еврокомиссар: Украина получит газ из Европы

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Я ожидаю, что следующей зимой коридор реверсного транзита газа через Словакию будет открыт», - сказал он.

При этом Г.Эттингер признал, что Словакия блокировала реверс газа в Украину, имея техническую возможность для его осуществления.

«Сегодня у вас уже есть возможность реверса - через Польшу, Венгрию. Мы работаем над увеличением числа путей, которые позволят вам получать газ из LNG-терминалов в Средиземном море, Голландии. Действительно, была проблема с тем, что правительство в Братиславе не разрешило реверс. Но это единичный случай», - сказал еврокомиссар.

Также Г.Эттингер добавил, что он контактирует с правительством Словакии.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.

В начале февраля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале текущего года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.