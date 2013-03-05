Еврокомиссар: Украина получит газ из Европы
Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер ожидает, что реверсные поставки газа в Украину через территорию Словакии будут начата следующей зимой.
Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».
«Я ожидаю, что следующей зимой коридор реверсного транзита газа через Словакию будет открыт», - сказал он.
При этом Г.Эттингер признал, что Словакия блокировала реверс газа в Украину, имея техническую возможность для его осуществления.
«Сегодня у вас уже есть возможность реверса - через Польшу, Венгрию. Мы работаем над увеличением числа путей, которые позволят вам получать газ из LNG-терминалов в Средиземном море, Голландии. Действительно, была проблема с тем, что правительство в Братиславе не разрешило реверс. Но это единичный случай», - сказал еврокомиссар.
Также Г.Эттингер добавил, что он контактирует с правительством Словакии.
Как ранее сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.
С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний
Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.
В начале февраля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале текущего года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.
Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.
RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.