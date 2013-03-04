В Минагрополитики обещают, что украинцы будут есть больше мяса

Такой рост происходит, в том числе, и вследствие продолжения государственных программ поддержки животноводства. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Потребление мяса в среднем по Украине в 2012 году составило 54,4 килограмма в год. Для увеличения потребления соотечественниками этого продукта и наращивания его производства, государство продолжает поддержку отрасли животноводства. Так, в прошлом году преодолена негативная тенденция в отрасли и реализовано на убой 3,4 миллиона тонн скота и птицы в живом весе, что на 3,4% больше, чем в 2011 году.

«В прошлом году мы стабилизировали и даже нарастили поголовье скота во всех категориях хозяйств. А благоприятные тенденции в животноводстве в начале 2013 года подтверждают наши прогнозы по наращиванию потребления мяса до 55,3 килограмма на душу населения в год», − отметил Николай Присяжнюк.

Что касается показателей в животноводстве на начало года, то по состоянию на 1 февраля поголовье КРС составило 4,7 миллиона голов, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 3,7% возросло поголовье свиней, его насчитывалось 7,5 тысячи голов. Однако наибольший рост произошел в птицеводстве − на 7,8%. На указанный период птицы насчитывалось 206,4 миллиона голов. Получить такие результаты удалось благодаря системной государственной поддержке животноводства в прошлом году.

«Увеличение потребления мяса произойдет за счет поддержки производителей, которые занимаются выращиванием скота и птицы. Поэтому государство продолжит оказывать адресную поддержку для поощрения развития животноводства, как в хозяйствах населения, так и на предприятиях», − добавил Николай Присяжнюк.