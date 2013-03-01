Эксперт предлагает доверить утилизацию боеприпасов частникам

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказал на пресс-конференции в Киеве.

"Если бы Украина сделала этот вопрос более прозрачным для частного сектора и привлекала частные предприятия, в том числе на условиях того, что предприятия владели бы остатками этих боеприпасов и могли их реализовывать, то возможности Украины могли бы увеличиться до 100 тысяч тонн (утилизируемых боеприпасов) в год", - отметил эксперт.

По его словам, в Украине 8 предприятий, способных осуществлять работы по утилизации боеприпасов, однако их мощности ограничены, и они не могут справиться с необходимыми объемами.

В.Бадрак отметил, что в настоящее время в Украине сохраняется не менее 1,5 млн. тонн боеприпасов, которые необходимо утилизировать. При этом эксперт добавил, что государственные предприятия владеют не всеми технологиями утилизации, которые используются в мире, в частности, утилизации боеприпасов, содержащих гексоген.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года правительство одобрило Концепцию Государственной целевой оборонной программы утилизации вооружения, военной техники и иного военного имущества (кроме обычных видов боеприпасов и компонентов жидкого ракетного топлива) на 2013-2017 годы.

На сегодняшний день в Вооруженных силах сохраняются 15 тыс. единиц избыточного вооружения и военной техники, более 81 тыс. тонн военно-технического имущества, около 1,1 тыс. тонн опасных химических веществ, непригодных для использования по назначению, которые нуждаются в утилизации. Утилизация избыточного вооружения, военной техники и военно-технического имущества позволит получить от реализации продуктов реализации дополнительные поступления в государственный бюджет.

Правительство также утвердило дополнительный перечень боеприпасов, которые подлежат утилизации. Предусмотрено утилизировать боеприпасы общим объемом 22,4 тыс. тонн (брутто). Это позволит сэкономить средства на перевозку боеприпасов из военных частей, которые подлежат розформуванню, высвободить места хранения боеприпасов в перспективных военных частях и уменьшить вероятность возникновения техногенных угроз в стране.