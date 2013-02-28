Одесских перевозчиков таки «ушли» c киевских маршрутов

Как сообщает «5-й канал», "чиновники признали - предыдущие результаты конкурса имели технические ошибки, а победителю начислили лишние баллы. По новым результатам, лицензию продлили местным маршрутчикам - пяти перевозчикам из Вишневого и Боярки".

В свою очередь, в Киевской облгосадминистрации уточнили, что новый тендер не проводился, а было пересчитано и уточнено количество баллов участников, которые принимали участие в предыдущем тендере на право осуществления пассажироперевозок в области.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля на пресс-конференции представители семи компаний-автоперевозчиков Киевской области обвинили Киевскую областную государственную администрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов, которые соединяют пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Как заявил один из организаторов акции Богдан Хмельницкий, в результате конкурса, проведенного в августе 2012 года при содействии заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Владимира Максименко и начальника управления промышленности, транспорта и связи Сергея Диденко, маршруты были переданы от автоперевозчиков Киевской области одесской компании «Север-транс», которая не имеет достаточного парка машин для осуществления перевозок.

В Киевской ОГА заявили, что намерены до 1 марта пересмотреть результаты проведенного в августе 2012 года конкурса по распределению маршрутов, которые соединяют пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Сегодня председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк освободил С.Диденко от должности начальника управления промышленности, транспорта и связи КОГА.

Прокуратура Киевской области начала проверку по жалобе автоперевозчиков.