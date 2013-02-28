В Киевской ОГА разгребают скандал с маршрутками: чиновника уволили

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк отстранил Сергея Диденко от должности начальника управления промышленности, транспорта и связи Киевской ОГА после общения с перевозчиками, которые заявляли о непрозрачном проведении конкурсов по распределение маршрутов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

А.Присяжнюк сообщил, что сегодня встретился с перевозчиками Киевской области, чтобы услышать их мнение о проведении конкурса на определение перевозчиков пассажиров и обсудить их требования. «В действительности не все так однозначно, как мне докладывали. Много вопросов можно бы было снять в ходе разъяснительной работы среди перевозчиков. Однако непрофессиональные действия некоторых представителей облгосадминистрации привели к возмущению общественности», - отметил председатель КОГА.

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По словам губернатора, он считает, что в области должны работать местные производители как услуг, так и товаров. «Однако это не должно быть догмой. Если кто-то предлагает лучшие условия, более лояльную ценовую политику для потребителя, он должен работать на рынке Киевской области и создавать здоровую конкуренцию», - отметил А.Присяжнюк.

Комментируя причины отставки С.Диденко, губернатор отметил: «Мне нужны руководители, которые защищают интересы государства и общества, а не возмущают общество».

В настоящее время проходит заседание конкурсного комитета, где определяются перевозчики пассажиров, которые будут работать в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на пресс-конференции представители семи компаний-автоперевозчиков Киевской области обвинили Киевскую областную государственную администрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределение маршрутов, связывающих пригородные населенные пункты Киевской области, - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Как заявил один из организаторов акции Богдан Хмельницкий, в результате конкурса, проведенного в августе 2012 года при содействии заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Владимира Максименко и начальника управления промышленности, транспорта и связи С.Диденко, маршруты были переданы от автоперевозчиков Киевской области одесской компании «Север-транс», которая не владеет достаточным парком машин для осуществления перевозок.

В Киевской ОГА заявили, что намерены до 1 марта пересмотреть результаты проведенного в августе 2012 года конкурса по распределение маршрутов, связывающих пригородные населенные пункты Киевской области, - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Прокуратура Киевской области начала проверку по жалобе автоперевозчиков.