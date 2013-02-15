В Одессе взбунтовались работники скорой помощи

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 человек собрались на митинг возле здания Одесской областной госадминистрации, в котором проходит заседание сессии облсовета.

Люди держат плакаты с надписями: «Руки прочь от подарка графа М. М. Толстого», «Станции скорой помощи г. Одессы – статус юридического лица», «Сохраним гражданам доступную государственную помощь».

Участники акции уверены, что после реорганизации скорой помощи, которая предполагает переподчинение учреждения Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, городские власти продадут здание, в котором дислоцируется станция.

Речь о строении, расположенном по адресу Валиховский переулок, 10 — уникальном памятнике архитектуры республиканского значения, который в свое время подарил городу граф Михаил Толстой, почетный гражданин Одессы.

Сейчас на станции работают 1132 сотрудника, большинство которых имеют высшие квалификационные категории, дежурит 66 бригад, имеется консультативный центр по обращению граждан.

Справка УНИАН. Закон «Об экстренной медицинской помощи» вступил в силу с 1 января 2013 года.

Данный документ обязывает руководство каждой области создать в структуре центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф одноименное отделение и единую диспетчерскую службу с системой GPS-навигации. Единая коммуникационная связь должна обеспечить прибытие к пациенту в пределах 10 минут в городе и 20 — в сельской местности. Реорганизация также подразумевает обустройство сети станций скорой помощи с подстанциями и пунктами временного базирования.