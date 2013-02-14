В Общественный совет при МИД вошли 75 организаций

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, избрание состоялось на учредительном собрании 12 февраля.

В собрании приняли участие представители 307 общественных организаций Украины из 335, подавших заявки на участие в работе Совета. Учредительное собрание приняло решение о создании Общественного совета в количестве 75 организаций, которые были избраны голосованием.

Сегодня, 13 февраля, на первом заседании новоизбранного состава Общественного совета при МИД Украины путем голосования был избран его руководитель. Им стал президент Ассоциации „Украинский национальный комитет Международной торговой палаты” Владимир Щелкунов.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко, который принял участие в заседании инаугурации Общественного совета при МИД Украины, поздравил новый состав Совета и отметил, что руководство государства, реализуя курс на европейскую интеграцию, уделяет значительное внимание развитию гражданского общества в Украине.

„МИД рассчитывает на последующее конструктивное и плодотворное взаимодействие с Общественным советом с целью успешной реализации внешнеполитических приоритетов”, - отметил Р.Демченко.