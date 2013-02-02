Милиция сразу вычислила очередного горе-«минера» в Донецке

В Донецке правоохранители установили личность пассажира, который сегодня около 6.00 в аэропорту, ожидая своего рейса, из хулиганских побуждений позвонил в милицию и, представившись «капитаном Лавровым», сообщил о том, что в здании аэропорта заложена бомба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, на место оперативно выехала группа специалистов: работники МЧС, СБУ и милиции.

В результате отработки выяснилось, что информация была ложной. В связи с проведением мероприятий по проверке сообщения вылет самолета рейсом «Донецк-Киев» задержался на 35 минут.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Донецко-Ясиноватская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере осуществляет процессуальное руководством ходом досудебного расследования.

В настоящее время личность звонившего установлена – это 28-летний мужчина, которому, согласно санкции статьи УК, грозит до 5 лет ограничения свободы.