Цены на квартиры в Киеве (по районам) - 02.02.2013

По данным портала, в январе подорожали квартиры только в Дарницком районе – на 1,2%, до 11499 грн/кв. м,. В остальных районах Киева было зафиксировано снижение средних цен: в Голосеевском – на 2,1%, до 16803 грн/кв. м, Деснянском – на 1,2%, до 11331 грн/кв. м, Днепровском – на 0,04%, до 12835 грн/кв. м, Оболонском – на 1,7%, до 16967 грн/кв. м, Печерском – на 0,9%, до 24087 грн/кв. м, Подольском – на 2,1%, до 15990 грн/кв.м, Святошинском – на 0,9%, до 13030 грн/кв.м, Соломенском – на 0,6%, до 15534 грн/кв. м, Шевченковском – на 1,1%, до 20015 грн/кв. м.

В январе однокомнатные квартиры подорожали на 0,9%, до 15056 грн/кв.м, двухкомнатные – на 0,1%, до 16421 грн/кв.м, трехкомнатные – на 0,3%, до 15989 грн/кв. м. А четырехкомнатные квартиры подешевели на 1,1%, до 18173 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в январе уменьшилось на 2,3% относительно декабря и составило 17395 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 2,9 и 3,1%.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 39%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют – 36% от общего количества, в центре Киева – 25%. Увеличение количества выставленных на продажу квартир наблюдалось только в центре Киева (на 3,6%).

В общем объеме предложения 1-комнатные квартиры занимают 22%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 36% и 4-комнатные – 10%.

В отчете проанализировано 17395 квартир на вторичном рынке жилья Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в 2012 году снизилась на 5% - до 16,13 тыс. грн/кв. м.

По оценкам консалтинговой компании SV Development, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,24% (78 долл.) – до 1 916 долл./кв. м.

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Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в январе 2013 года снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем 2012 года - до 13 тыс. 469 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с января 2012 г.) цены на квартиры в новостройках Киева увеличилась на 2,23%.

Аналитики портала отметили, что в январе жилье эконом-класса выросло в цене на 0,5% - до 9 962 грн/кв. м, бизнес-класса – на 0,9%, до 15 414 грн/кв. м, премиум-класса – на 1,96%, до 21 460 грн/кв. м.

«Снижение средних цен на жилье в столице при росте показателей во всех сегментах объясняется изменением структуры выставленных на продажу объектов. В январе 2013 года были сняты с продажи несколько объектов премиум-класса и добавлены эконом-класса, и это повлияло на снижение средних цен на квартиры», – объяснили аналитики портала.

По данным портала, в январе к продаже предлагались квартиры 62 операторами в 131 объекте.

Предложение квартир в январе в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева снизилась на 1,6% и на 1,65% соответственно относительно декабря 2012 года. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса (60%), новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 13%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, а премиум-класса - уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», цены на квартиры в новостройках Киева в 2012 году выросли на 2,3% - до 13,48 тыс. грн за кв. м.

По оценкам консалтинговой компании «SV Development», на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 6,62% (107 долл.) – до 1 723 долл./кв. м.