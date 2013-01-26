В Киеве охранник обчистил квартиру своего начальника

Прокуратура Печерского района Киева направила в суд обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении двух злоумышленников, которые похитили из квартиры киевлянина деньги и имущество на общую сумму более 500 тысяч гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района столицы, один из злоумышленников работал у киевлянина охранником, и после увольнения оставил у себя магнитную карточку от замка двери в подъезде, которую заказал заранее, якобы для хозяина квартиры.

С помощью этой карточки бывший охранник и его приятель вошли в дом, подобрали ключи к входным замкам в квартиру и похитили оттуда деньги, ювелирные изделия, другие ценные вещи.

Злоумышленников сразу же задержали правоохранители, поскольку их узнал хозяин квартиры по записям с камеры видеонаблюдения, которая установлена при входе в дом.

В жилье одного из злоумышленников были изъяты похищенные ценности.