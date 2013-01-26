Азаров: оружие у граждан создает очень серьезную угрозу

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"На мой взгляд, охраной общественного порядка должны заниматься те, кому положено по закону это делать, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Мировой опыт показывает, что наличие оружия у граждан и у гражданского населения не повышает степени общественной безопасности, а напротив - создает очень серьезную угрозу", - сказал Н.Азаров.