57 населенных пунктов в трех областях - без света

09:33, 22 января 2013
Общество
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В трех областях Украины вследствие ненастья обесточено 57 населенных пунктов.

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В Украине вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед) сработали автоматические системы защиты линий электропередач в результате чего обесточено 57 населенных пунктов в трех областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остались 45 н.п., в Житомирской и Волынской – по 6 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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