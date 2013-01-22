57 населенных пунктов в трех областях - без света
09:33, 22 января 2013Общество
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В трех областях Украины вследствие ненастья обесточено 57 населенных пунктов.
Сработали автоматические системы защиты. Фото МЧС Украины
В Украине вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед) сработали автоматические системы защиты линий электропередач в результате чего обесточено 57 населенных пунктов в трех областях.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остались 45 н.п., в Житомирской и Волынской – по 6 н.п.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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