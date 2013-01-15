Киев передал документы для экстрадиции совладельца сети «Козырная карта»

Украинская сторона передала Хорватии документы для экстрадиции совладельца сети ресторанов "Козырная карта" Андрея Задорожного, однако окончательное решение об экстрадиции еще не принято, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.

В МВД рассказали, что А.Задорожный был объявлен в розыск 6 июля 2012 года по инициативе СБУ, а 29 июля его арестовали в Хорватии.

"Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Украинская сторона документы передала, но окончательное решение об экстрадиции еще не принято", - сообщили в МВД.