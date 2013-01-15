Киев передал документы для экстрадиции совладельца сети «Козырная карта»
18:55, 15 января 2013Общество
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Украина передала Хорватии документы для экстрадиции совладельца сети ресторанов "Козырная карта".
Андрея Задорожного подозревают в мошенничестве / Фото с сайта polpravozhit.ho.ua
Украинская сторона передала Хорватии документы для экстрадиции совладельца сети ресторанов "Козырная карта" Андрея Задорожного, однако окончательное решение об экстрадиции еще не принято, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.
В МВД рассказали, что А.Задорожный был объявлен в розыск 6 июля 2012 года по инициативе СБУ, а 29 июля его арестовали в Хорватии.
"Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Украинская сторона документы передала, но окончательное решение об экстрадиции еще не принято", - сообщили в МВД.
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