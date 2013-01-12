ЕБРР обязался дать Украине более 10 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, «это один из лучших результатов за все время деятельности ЕБРР в Украине, учитывая сложный бизнес-климат в стране и проведение выборов».

Отмечается, что 71% средств был предоставлен частным компаниям, 29% - на проекты в государственном секторе. Инвестиции осуществлялись в проекты разных экономических секторов, в том числе недвижимости, транспорта, возобновляемой энергетики.

Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро. Средства этого кредита будут использованы для завершения строительства существующей линии метро. Отмечается, что ЕБРР - самый крупный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 января 2013 г. ЕБРР взял обязательства предоставить более 10,7 млрд долл. в рамках 318 проектов.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд. долл.