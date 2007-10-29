Ющенко предупредил: не надо шутить с курсом доллара

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не шутить с вопросом курса доллара и гривны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье вечером.

Президент напомнил, что Украина имеет четкую привязку курса доллара к гривне.

«Украина имеет достаточно четкую политику якорной привязки курса национальной валюты. Этот механизм свою задачу сегодня выполняет, он дает правильные посылы для того, чтобы власть, правительство занялись реформированием рынка и не давали неправильных сигналов на изменения в основах монитарной политики. Поэтому с этим шутить не нужно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что почти половина вкладов населения в настоящее время хранится в валюте. «Может кто-то ответить: что станет на второй день, когда мы допустим ревальвацию?», - спросил Президент.

Он отметил, что для этого достаточно «лишь одного слуха и трех программ на телевидении, чтобы этот рынок начало трясти». Глава государства сказал, что «это вопрос является слишком чувствительным» и поэтому он не хочет углубляться в комментарий.

По его убеждению, Национальный банк Украины должен проводить четкую независимую политику по стабилизации национальной валюты. «Эта миссия, ради которой создан этот институт (НБУ – УНИАН). За мясо и хлеб отвечают другие, и они должны научиться отвечать», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз раскритиковал политику нынешнего правительства на рынке зерна и мяса. Президент назвал недопустимыми действия Кабмина по администрированию на этих рынках.

«Администрирование, которое предложило правительство, привело не только к тому, что в портах Одесской области пропало полмиллиона тон зерна. Политика ограничения украинского экспорта – это политика против крестьянина, это политика против товаропроизводителя». – сказал В.ЮЩЕНКО и предложил представить, что было бы, если б правительство запретило экспорт стали.

Критикуя ситуацию на рынке мяса, Президент сказал: «То, что делают сегодня несколько структур, которые находятся под управлением определенных, в том числе и чиновников, это аморальная и это антигосударственная политика».