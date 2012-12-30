5 тысяч флаконов духов оказались подделкой

01:16, 30 декабря 2012
Общество
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Государственная таможенная служба Украины, в ходе осмотра партии туалетной воды - 5 тыс. флаконов, ввезенных из Турции, обнаружила, что товары ввезены с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов.

Как сказано в пресс-релизе, туалетная вода сомнительного происхождения была ввезена под видом продукции известных торговых марок - «Chanel», «Versaсe», «Giorgio Armani», «Lacoste», «Lanvin». В соответствии с Таможенным кодексом, сотрудники Гостаможслужбы приняли решение приостановить таможенное оформление контрафакта и уведомили об этом собственника товара. Туалетная вода была уничтожена на специализированном предприятии.

«Ароматы сомнительного качества не попали на прилавки магазинов и не испортили праздничное настроение потребителей», - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Гостаможслужба предложила ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров специальными контрольными идентификационными знаками. Соответствующие законодательные предложения были переданы в Министерство финансов. Они направлены на выведение импорта из тени, борьбу с контрабандой и контрафактом, защиту добросовестных импортеров и граждан от некачественных товаров. В июне Гостаможслужба передала на рассмотрение Министерства финансов два законопроекта, которые делают невозможной продажу на таможенной территории незаконно ввезенных или не предназначенных для продажи высоколиквидных товаров иностранного производства.

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