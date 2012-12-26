В Раде хотят запретить продажу пива и сигарет в киосках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 15-3 Закона “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

По словам Н.Томенко, социологические исследования показывают, что большинство украинцев против продажи спиртных напитков и пива в так называемых МАфах. В частности, за запрет продажи этих товаров в киосках, по данным одного из социологических исследований, высказались 74% киевлян.

Депутат заметил, что эта проблема уже долгое время дискутируется в обществе. В свое время Киевсовет даже принял соответствующее решение, которое было опротестовано прокуратурой исходя из того, что оно не предусмотрено действующим законодательством.

«Сегодня у нас существует две проблемы. Первая заключается в том, что в так называемых МАфах продаются спиртные напитки подросткам, что невозможно сделать в больших магазинах. Вторая проблема – это тот факт, что МАфы превратились, как говорят простые люди, в своеобразные «гадюшники», где по вечерам и в ночное время собирается социально неблагонадежный контингент и устраивает гулянки, которые мешают отдыхать людям», – заметил Н.Томенко.

Исходя из этого, он выразил убеждение, что соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время.