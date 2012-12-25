ГПУ направила в суд дело о завладении элитной недвижимостью

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.