ГПУ направила в суд дело о завладении элитной недвижимостью
23:50, 25 декабря 2012Общество
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Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки, которая в 2006-2009 гг. мошенническим путем завладела элитной недвижимостью и земельными участками в Киеве на общую сумму свыше 30 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.
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