Налоговая в 2012 году раскрыла 32 международных финансовых преступления

Результатом этого сотрудничества стало раскрытие 32 резонансных международных финансовых преступлений. Такие данные содержит официальное заявление, распространенное налоговой милицией Украины.



«2012 год стал годом значительного усиления нашего международного сотрудничества, - так прокомментировал эти цифры Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач. - Нам не только удалось подтвердить свой авторитет и высокий профессионализм среди коллег ближнего и дальнего зарубежья, но и стать лидером интеграционного процесса в международном сотрудничестве ».

Как пример, Андрей Головач привел то, что в сентябре 2012 года Украина впервые возглавила Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ. Это произошло во время одесского саммита глав налоговых милиций, во время которого Украина также выступила с двумя важными инициативами: о создании финансового Интерпола и о создании международной базы данных экономических преступников.

«С международной экономической преступностью самостоятельно бороться невозможно. Поэтому финансовые милиции разных стран мира просто обречены на сотрудничество. А роль Украины я вижу в том, чтобы это сотрудничество было максимально эффективным », - добавил Андрей Головач.

Начальник налоговой милиции также сообщил, что Украина получила статус члена международной сети CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), целью которой является сотрудничество между странами по выявлению, аресту и конфискации незаконно полученного имущества.