Генпрокурор объяснил зачем ему больше денег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Ирпене Киевской области.

«Те политики, те критики, которые позволяют себе критиковать бюджет правоохранителей, а также прокуратуры, полностью, я считаю, не совсем справедливы и не вникли в ситуацию», - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что последние годы правоохранительные органы, а также органы прокуратуры на 100% не финансировались. По его словам, в бюджете следующего года предусматривается выделить Генеральной прокуратуре немногим больше 60% необходимого финансирования.

В.Пшонка обратил внимание на то, что в связи с введением в действие нового Уголовного процессуального кодекса правоохранительные органы работают в новых условиях, что требует дополнительного финансирования. В частности, если раньше бюджеты военных прокуратур и академии прокуратуры были отдельными, то сегодня они перешли к Генпрокуратуре, сказал он.