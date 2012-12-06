Януковича просят помочь достроить отделение «Охматдета» для онкобольных детей

Ряд общественных организаций и волонтеров призывают Президента Виктора Януковича обеспечить завершение строительства до конца 2013 года нового корпуса больницы «Охматдет», который был бы оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для эффективного проведения всех видов трансплантации костного мозга, в том числе от несемейного донора.

Об этом идет речь в открытом письме В.Януковичу, копия которого передана агентству УНИАН.

Общественные организации заявляют, что модернизация «Охматдета» позволит эффективнее спасать детские жизни в Украине, существенно уменьшив расходы государственного бюджета на лечение детей за рубежом, и будет способствовать развитию медицины в Украине.

«Надеемся на своевременное завершение в IV квартале 2013 года строительства нового корпуса и его оснащение всем необходимым медицинским оборудованием для эффективного проведения всех видов трансплантации костного мозга, в том числе от несемейного донора», – говорится в письме.

Авторы обращения считают, что государство, кроме завершения строительства, должно системно и всесторонне подойти к спасению тяжелобольных детей, организовав соответствующее кадровое и инфраструктурное обеспечение процесса лечения. По их мнению, для этого необходимо, в частности, реализовать в партнерстве с общественными объединениями несколько конкретных шагов.

Среди них - обеспечить в 2013 году начало полноценного функционирования Национального реестра доноров костного мозга, продуктивное сотрудничество реестра с Международным реестром доноров костного мозга, на что в 2013 году нужно выделить 25 млн грн.

«Просим внести задание реального запуска функционирования такого реестра в приоритеты деятельности Минздрава, поскольку это является необходимым условием проведения успешных несемейных трансплантаций костного мозга в будущем новом корпусе НДСБ «Охматдет», – говорится в письме.

Также общественные организации призывают повысить объемы бюджетного финансирования в 2013 году закупок необходимых и качественных лекарств для лечения онкобольных детей до 247 млн грн.

Кроме того, они считают необходимым обеспечить в полном объеме финансирование лечения тяжелобольных детей за рубежом, пока в Украине не созданы для этого надлежащие условия, а также утвердить приказ Министерства здравоохранения, где предусмотрено выделение дополнительных штатных должностей медицинского и другого персонала в 2013 году для НДСБ «Охматдет», и обеспечить подготовку и повышение квалификации врачей и старших медсестер в ведущих медицинских центрах мира.

«Просим личного контроля над осуществлением этих ключевых стратегических направлений, реализация которых сохранит тысячи жизней детей Украины», – обращаются авторы к В.Януковичу.

Письмо подписали председатель опекунского совета Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» Оксана Корчинская, члены опекунского совета, ряд представителей общественных и волонтерских организаций, законодатели, журналисты.

*** На сегодняшний день государственное заведение здравоохранения Национальная детская специализированная больница «Охматдет» нуждается в реконструкции, модернизации ее материально-технической базы, совершенствовании видов высокоспециализированной медицинской помощи детям с учетом современных требований. На основании договора на выполнение функций генерального подрядчика компания «Укрпрофмед» 15 сентября 2011 года приступила к выполнению инженерной подготовки строительной площадки к строительству современного лечебно-диагностического комплекса «Охматдета».

Работы на строительной площадке начаты с 16 сентября в три смены.