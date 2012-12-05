Завтра в Украине - от 12° тепла до 13° мороза

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь ночью на Закарпатье небольшой снег, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; в Карпатах ночью небольшой, днем - сильный снег.

На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге 2-7° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 3-5°, днем 10-12° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.