Азаров жалуется, что Евросоюз мало интересуется украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров сожалеет, что ЕС не занимает активную позицию в вопросе модернизации украинской ГТС.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, об этом Н.Азаров сообщил в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Н.Азаров отметил, что надежды Украины, которые были во время присоединения к хартии, до сих не оправдались.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина второй год является членом Европейской энергетической хартии, однако до сих пор со стороны ЕС не было поддержки Украины в переговорах с Россией по вопросу снижения цены газа и не решен вопрос о создании трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС.

"Возникает вопрос, зачем Украине содержать очень дорогую и мощную ГТС, если потребители в Европейском Союзе не проявляют заинтересованности в модернизации ГТС, а поставщики в РФ строят обходные маршруты поставок», - процитировал Н.Азарова его пресс-секретарь

При этом отметил В.Лукьяненко, Н.Азаров подчеркнул, что транзит газа через украинскую ГТС остается самым надежным путем по поставкам газа из России в страны Евросоюза.

Как ранее сообщал УНИАН, в первой половине сентября текущего года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро.

По словам Н.Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.

Кроме того, Украина заказала компании «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) сделать оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС под №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.