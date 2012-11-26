Южная Корея может обогнать Италию и занять 8-е место в мире по товарообороту

Об этом сообщают в понедельник южнокорейские СМИ со ссылкой на данные опубликованного прогноза министерства экономики и знаний страны.

Так, согласно расчетам ведомства, товарооборот Южной Кореи превысит в первой половине декабря 2012 года отметку в 1 триллион долларов, пишет РИА "Новости". Если существующая в настоящее время тенденция роста показателя сохранится до конца года, это выведет страну на восьмое место в мире по объемам торговли. В прошлом году эту позицию занимала Италия.

Данный прогноз стал, во многом, возможен после того, как, по предварительным расчетам специалистов, Южная Корея вернулась к росту объемов экспорта. В частности, министерство экономики и знаний прогнозирует увеличение экспорта в октябре на 1,2% - до 47,2 миллиарда долларов.

Южная Корея в период с 2002 по 2010 год занимала 13 место в мировом рейтинге стран по объему товарообороту. По итогам 2010 года показатель увеличился почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, что вывело страну на девятое место в мире. Рубеж показателя объема товарооборота в 1 триллион долларов был достигнут Южной Кореей 5 декабря 2011 года, но страна так и не смогла по итогам года обогнать Италию. В текущем году это стало возможно, в частности, благодаря затяжному кризису в странах ЕС.