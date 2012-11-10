Прокуратура пытается вернуть 16 га земель заводей Днепра в госсобственность

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в связи с этим экологической прокуратурой в Бориспольский горрайсуд в Киевской области подано 8 исков относительно незаконной передачи в собственность земель водного фонда.

Так, согласно распоряжению Бориспольской райгосадминистрации, в собственность граждан были предоставлены земельные участки, которые являются землями прибрежных защитных полос Днепра и его акватории, общей площадью 16 га стоимостью 9 млн. грн.

Прокуратура требует признания незаконными распоряжений райгосадминистрации и отмены выданных на их основании государственных актов на право собственности на земельные участки.