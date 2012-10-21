В центре Львова несколько тысяч человек молились за честные выборы (фото)

В молебне приняли участие священники разных конфессий, представители львовских ячеек политических партий и общественных организаций, мэр Львова Андрей Садовый, депутаты горсовета, кандидаты в народные депутаты Украины и обычные жители города.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом в общей молитве за проведение честных выборов приняли участие около 4,5 тыс человек, которые собрались на площади без партийной символики, кое-кто из собравшихся был с молитвенниками и образами.

«Событие, которое приближается, – не требует от нас ничего больше, кроме как мудрости. Человек, который не имеет гнева, – на пороге до того, чтобы построить крепкое сооружение, которое называется нашим Украинским государством. Правда, на каждом из нас ответственность. Тот чиновник, за которого мы будем голосовать, должен иметь чрезвычайную ответственность в своем сердце. Я бы хотел, чтобы каждый из нас поставил себе задание голосовать не за того, кто солодит душу обещаниями, а за того, кто говорит – будет нелегко, но мы будем стоять в обороне правды. Сейчас так мало честности, ответственности. Мы стали такими, что вечно в чем-то нуждаемся, и этим кандидаты используются. Мы на выборы должны идти с тем намерением, что от нас зависит много. Сделайте достойный шаг в будущее», - отметил в своем выступлении настоятель храма Преображения Господнего Ярослав Чухний.

В свою очередь А.Садовый высказал убеждение, что все львовяне должны принять участие в голосовании на парламентских выборах и тем самым показать пример всей Украине.

«Каждый из нас имеет свою христианскую и человеческую обязанность – прийти на выборы и проголосовать. Я не призываю голосовать за ту или иную партию, за того или иного кандидата. Нет совершенных партий, кандидатов. Но я убежден, что каждый львовянин будет голосовать за те политические силы, которые стоят за демократию в нашем государстве. Город Львов – это город, который бережет наши ценности, - духовные, патриотические. Каждый должен сделать свой выбор. Мы должны показать усей Украине, что мы едины, что мы вместе, и ни одна сила не сможет нас преодолеть. Львов – это твердыня украинских ценностей. Каждый должен прийти проголосовать и показать пример», - отметил городской голова.

После завершения общей экуменической молитвы присутствуют на площади еще долго не расходились и делились мнениями относительно выборов, которые состоятся 28 октября. Участников молитвы фотографировали десятки иностранных туристов.