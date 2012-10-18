Женщина убила мужа кувалдой и надела ему на голову пакет

Как сообщили в оперативной сводке в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в доме в с. Артема Константиновского района с полиэтиленовым пакетом на голове, кровоподтеками носа, рта, ушей обнаружен труп 49-летнего мужчины.

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Работниками следственно-оперативной группы была установлена и задержана 46-летняя жена потерпевшего, которая в результате ссоры кувалдой ударила по голове мужа, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте. После чего женщина надела ему на голову пакет, чтобы не испачкать жилье кровью.

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Мера пресечения избирается.