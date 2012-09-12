На Киевщине мужчина убил молотком своего отца и сестру

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Предварительно установлено, что задержанный вечером 10 сентября в доме по месту жительства во время внезапно возникшей ссоры деревянным молотком убил отца и сестру, а тела вынес во двор собственного домохозяйства.