На строительстве киевского метро погиб рабочий
17:26, 18 октября 2012Общество
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В Киеве на строительстве станции метро «Ипподром» погиб человек.
Два работника упали с деревянного помоста головой на рельсы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города Киева.
Как отметили в прокуратуре, во время установки светильников два работника упали с деревянного помоста головой на рельсы с высоты полтора метра. Один из пострадавших умер в машине «Скорой помощи», второй получил легкие телесные повреждения и от госпитализации отказался.
По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прокуратура Голосеевского района Киева обязала Территориальную инспекцию Госгорпромнадзора Украины проверить выполнение требований законодательства об охране труда во время строительства станции метро «Ипподром» на пр. Глушкова, 1.
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