СМИ: На содержание донецких дорог потратят рекордные 2 миллиарда

Об этом сообщается в издании «Віснику державних закупівель».

По данным источника "Наші Гроші" в Министерстве экономического развития, ожидаемая стоимость закупки составляет 2 млрд грн.

Работы будут финансироваться из государственного бюджета Украины. Эта сумма значительно превышает стоимость аналогичных соглашений, которые заключались в этом году региональными службами автодорог на содержание дорог. Всего Службы заключили соглашения на 5,78 млрд грн., В том числе на содержание дорог Донецкой области было выделено 350 млн грн. Таким образом средства, которые планируют потратить в одной Донецкой области в следующем году, равны трети той суммы, которую выделили в этом году на всю Украину. Напомним, что в этом году на ремонт дорог в Донецкой области областной автодор уже за один раз выделил рекордную сумму - 850 млн грн.