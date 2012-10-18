12-летний мальчик крал из дома деньги под угрозой избиения

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, уголовное дело возбуждено 16 октября после проведения оперативных мероприятий в связи с обращением в милицию директора учебного заведения, в котором учится пострадавший от злоумышленников ребенок.

«В начале октября к директору одной из школ Бердянска обратились родители 12-летнего мальчика и сообщили, что их сын вынес из дома более 2500 гривен. Руководитель учебного заведения обратился за помощью в сектор криминальной милиции по делам детей Бердянского горотдела милиции, оперативники которого выяснили, что с начала учебного года подросток вынес из дома более 5 тысяч гривен. Также правоохранители установили, что побудили его к этому двое ребят, которые угрожая, а иногда и избивая несовершеннолетнего, заставляли воровать из дома деньги и отдавать им. На следующий день, во время очередной встречи с мальчиком злоумышленники были задержаны сотрудниками милиции», - сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Как сообщает ОСО, оба задержанных уже неоднократно оказывались в поле зрения правоохранителей, однако выводов не сделали и на этот раз они будут отвечать по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.