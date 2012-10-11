Руководителей Лукьяновского СИЗО отстранили от работы
12:47, 11 октября 2012Общество
3331
Начальник Лукьяновского СИЗО и его заместители с сегодняшнего дня отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования причин и обстоятельств убийства заключенного.
Лукьяновское СИЗО
Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области.
«На время проведения служебного расследования руководство СИЗО отстранено от своих обязанностей», - отметили в управлении.
Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО 5 октября в 23.00 один из заключенных убил другого в камере.
Шевченковским райуправлением милиции 6 октября было возбуждено уголовное дело в отношении заключенного СИЗО по факту убийства сокамерника (ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство).
В свою очередь прокурор Киева поручил Управлению ГПтС в Киеве и Киевской области провести служебное расследование в отношении руководства Лукьяновского СИЗО в связи с убийством заключенного.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter