Руководителей Лукьяновского СИЗО отстранили от работы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области.

«На время проведения служебного расследования руководство СИЗО отстранено от своих обязанностей», - отметили в управлении.

Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО 5 октября в 23.00 один из заключенных убил другого в камере.

Шевченковским райуправлением милиции 6 октября было возбуждено уголовное дело в отношении заключенного СИЗО по факту убийства сокамерника (ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство).

В свою очередь прокурор Киева поручил Управлению ГПтС в Киеве и Киевской области провести служебное расследование в отношении руководства Лукьяновского СИЗО в связи с убийством заключенного.