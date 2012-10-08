Убийством заключенного в Лукьяновском СИЗО займется прокуратура

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, такое поручение А.Мельник дал сегодня в ходе оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов.

А.Мельник дал соответствующие указания по уголовному делу относительно установления обстоятельств совершения преступления, причин и условий, которые этому способствовали.

Прокурор Киева поручил Управлению Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области провести служебное расследование в отношении руководителей следственного изолятора, которые допустили совершение преступления в пенитенциарном учреждении.

Шевченковским райуправлением милиции 6 октября было возбуждено уголовное дело в отношении заключенного Лукьяновского СИЗО по факту убийства сокамерника (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство).

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Киева.