Банки вышли на 2,9 млрд прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка годом ранее

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 7% - до 98,3 млрд грн, в том числе процентный доход составил 77,436 млрд грн, комиссионный доход — 13,664 млрд грн.

Расходы сократились на 1,1% и составили 95,4 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 43,542 млрд грн, общие административные расходы — 23,493 млрд грн, отчисления в резервы — 16,532 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.