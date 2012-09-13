Прокурор: В Киеве высотки строят там, где можно поставить лишь собачью будку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Киева Анатолий Мельник.

«Система контролирующих и разрешительных органов все чаще дает сбои. Я считаю, на сегодняшний день недостаточно принимались меры в отношении сотрудников контролирующих органов за их халатность. У меня как у прокурора города есть большой вопрос к органам контроля: почему годами шло строительство с нарушениями или вообще без разрешительных документов? Сейчас по моему указанию проводится проверка этих контролирующих органов, и, заверяю вас, будут уголовные дела – в Уголовном кодексе хватает статей как для таких горе-контролеров, так и для горе-застройщиков», - сказал А.Мельник.

По его словам, наибольшее количество незаконно выделенных в Киеве земельных участков под строительство в местах, где подчас «можно поставить лишь собачью будку, а застройщики загоняли туда многоэтажные «свечи», приходится на 2005-2010 годы.

Как сказал прокурор, наглость застройщиков уже перешла какие-либо допустимые границы.

А.Мельник привел несколько примеров проблемных застроек. В частности, по протесту прокуратуры Киева отменена декларация о начале строительных работ по улице Киквидзе, 23, а 12 сентября в суд было заявлено два иска о признании недействительными договоров аренды земельных участков. В этом иске, сказал А.Мельник, прокуратура просит суд обязать застройщика восстановить снесенные им зеленые насаждения и привести территорию в тот вид, который она имела до начала строительных работ. Также за самовольное строительство дороги и снесение деревьев возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подрядной строительной организации.

Также прокуратурой установлено, что на проспекте Правды, 80-82 велось строительство без каких-либо разрешительных документов, а возмущенные жители окружающих домов 11 сентября были вынуждены перекрыть проспект, чтобы привлечь внимание контролирующих органов к проблемному строительству.

Как заявил А.Мельник, благодаря вмешательству прокуратуры прекращено строительство парковки для автомобилей, в результате которого были повреждены газоны и снесено довольно большое количество деревьев, среди которых старые дубы. По словам А.Мельника, подсчитываются убытки, после чего, в зависимости от их суммы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокурор Киева заверил, что лично будет контролировать проверку проблемных застроек столицы, в том числе выезжая на места и общаясь с жителями.

Кроме того, А.Мельник пообещал, что в ближайшее время в прокуратуре будет составлен и обнародован перечень проблемных застроек и информация о принятых по ним мерах.