ДТП в Польше: 1 украинец погиб и 8 госпитализированы

По сообщению посольства Украины в Республике Польша, 13 сентября с.г. на территории Лодзинского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого, по предварительной информацию, погиб 1 гражданин Украины и еще 8 наших соотечественников претерпели ранения разной степени тяжести.

Раненые госпитализированы в местное медицинское учреждение, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

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С целью выяснения обстоятельств ДТП и обеспечения надлежащего консульского сопровождения события к месту аварии выехал консул посольства Украины.

Дело находится на особом контроле в посольстве Украины и Департаменте консульской службы.