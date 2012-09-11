Жертвы строительной аферы могут окончательно потерять шансы на квартиры в Киеве

Застройщик собрал у инвесторов 17 миллионов гривен, перевел деньги на счета других компаний, однако не возвел даже строительный забор, пишет ТСН. Участок на улице Ереванской 18А еще 5 лет назад должен был стать высоткой.

"Это участок СБУ, заказчиком строительства выступает СБУ, никто не думал, что застройщик окажется аферистом", - сетуют пострадавшие инвесторы.

В СБУ объясняют, что тоже пострадали в этой афере, ведь только инвестировали в застройку арендованную землю, а взамен должны были получить 12 квартир. Долгое время застройщик не мог получить всех разрешений. СБУ запретила ему продавать квартиры в несуществующем доме. Компания не послушалась и продала 34 квартиры. А уже в 2007-м году покупатели узнали, что компания была продана, а денег на счетах нет. Землю, на которой многоэтажка должна вырасти, в 2010 году вернули Киеву, потому истек срок аренды участка. Люди письменно попросили Киевсовет и КГГА передать им землю.

Но пока просьба рассматривали - депутаты проголосовали за создание на этой территории сквера. Поэтому сейчас инвесторы могут остаться без денег и без квартир.

Автор идеи, депутат Киевсовета Жанна Шафаренко, заявила, что с юридической точки зрения - все в порядке, поскольку не было документальных подтверждений, что земля кому-то принадлежит, и жители района не раз выступали против строительства. Глава КГГА Александр Попов пообещал решить проблему.