В обменниках доллар дешевеет, а евро дорожает

Курс покупки/продажи наличного доллара незначительно понизился по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,13 грн/долл., по продаже – в пределах 8,13-8,17 грн/долл.

Евро во вторник покупают в среднем по 10,26 грн/евро, продают – по 10,45 грн/евро. Курс покупки/продажи повысился на 0,2% по сравнению со вчерашним днем. Предложения коммерческих банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,40 грн/евро, по продаже – в пределах 10,39-10,60 грн/евро.

Средний курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках во вторник немного повысился - до 0,2483/0,2567 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2530 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2670 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на четверг, 6 сентября, в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США - 8,10/8,13 грн, евро - 10,20/10,45 грн, рубль - 0,2430/0,2520 грн;

«ПриватБанк»: доллар США - 8,11/8,139 грн, евро - 10,24/10,60 грн, рубль - 0,2500/0,2600 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 8,11/8,13 грн, евро - 10,15/10,55 грн, рубль - 0,2450/0,2600 грн.