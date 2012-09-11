Хорошковский не смог назвать Януковичу размер прожиточного минимума

Президент Украины Виктор Янукович просит руководителей металлургических предприятий повысить заработные платы рабочим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске.

«Я хотел бы вас просить, что бы вы мне сказали, какая есть перспектива повышения заработной платы на ваших предприятиях, что для этого нужно», - отметил В.Янукович.

При этом Президент высказал мнение, что для увеличение зарплат необходимо решить вопрос о снижении себестоимости продукции. Он предложил представителям метпредприятий обсудить этот вопрос на сегодняшнем совещании.

«Повышать заработную плату в обязательном порядке нам нужно будет, потому что мы должны идти по пути улучшения качества стандартов жизни», - подчеркнул Президент.

По его словам, от размеров зарплат будут зависеть размеры пенсий работников предприятий. При этом Президент обратил внимание, что пока минимальная пенсия еще не достигла минимального прожиточного минимума.

«Сколько нам еще не хватает, Валерий Иванович? Какая сегодня минимальная пенсия и прожиточный минимум?», - спросил он у первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

Отвечая на вопрос, В.Хорошковский не смог назвать размер прожиточного минимума.

Справка УНИАН. Согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, в течение года запланировано пять раз пересматривать размер прожиточного минимума в сторону повышения. Так, с 1 июля он составляет 1044 грн. (с 1 октября будет повышен до 1060 грн., с 1 декабря – до 1095 грн.).

Для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, устанавливаются такие размеры прожиточного минимума на 2012 год:

- для детей до 6 лет: с 1 июля - 917 грн ( с 1 октября - 930 грн., с 1 декабря - 961 грн.);

- для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля - 1144 грн. ( с 1 октября - 1161 грн., с 1 декабря - 1197 грн.);

- для трудоспособных лиц: с 1 июля - 1102 гр. ( с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.);

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля - 844 грн. ( с 1 октября - 856 грн., с 1 декабря - 884 грн.).