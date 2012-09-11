Доллар на межбанке падает

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2552/57, к 12:00 сузился спрэд - 0,2553/57. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,7500 (+0,0451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2804/06, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3730/10,3875, к 12:00 цены понизились до 10,3720/10,3850.