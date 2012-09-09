В Житомирской области задержали водителя, который сбил двух человек и скрылся

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, сегодня около 3 часов ночи в Андрушевский райотдел милиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о ДТП.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились 17-летние прохожие. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте происшествия, а девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.

30-летнего водителя милиция задержала. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.