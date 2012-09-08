Несмотря на запрет суда харьковчане выйдут поддержать ТВі

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель оргкомитета акции в Харькове Виктория Черевко.По ее словам, накануне суд по иску городской власти запретил проведение акции, которую планировалось провести на площади Свободы в центре Харькова, мотивируя это тем, в частности, что «на площади проводится ярмарка, и митинг будет мешать комфортному передвижению харьковчан центром города».

Запрет суда получила как общественная организация «Демократический альянс», так и отдельные граждане, которые извещали власть о намерениях провести акцию.

«Еще одному заявителю от власти поступил отдельный письменный отказ», - сообщила В.Черевко.

По ее словам, после запрета суда акция было решено провести в другом месте – в саду Шевченко возле памятника Кобзарю, неподалёку от площади Свободы. Ожидается, что в митинге примут участие около 100 человек.

«Сегодня выйдут те люди, которые раньше не выходили на площади, потому что Украина подошла к определенной критической черте. Среди участников акции мы увидим правозащитников, журналистов, многих интересных и уважаемых людей, и все это планируется транслировать в интернете», - сказала В.Черевко.

По ее словам, акцию решено проводить «без партийной символики, без очерчивания политических сил».

«С этим, правда, не согласились представители «Свободы», потому у нас отдельные акции», - сказала председатель оргкомитета.

Как сообщал УНИАН, Харьковский окружной административный суд по иску горсовета запретил Всеукраинскому объединению «Свобода» проводить сегодня митинг в защиту свободы слова в Украине в рамках всеукраинской акции в поддержку телеканала ТВі.

Кроме того, вчера в Житомире суд по иску горсовета также запретил проведение на центральной Соборной площади города акцию в поддержку телеканала ТВі.

Справка УНИАН. Сегодня, 8 сентября, на Софийской площади в Киеве и главных площадях других городов запланировано проведение акций в поддержку телеканала ТВі.

Канал прекратили транслировать в более чем 60 кабельных сетях по всей Украине.

Руководитель телеканала ТВі Николай Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь председатель Нацсовета из телерадиовещания Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программной услуги, которые должны транслировать телеканал ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают за указанию Нацсовета.