За помощь в раскрытии покушения на «Вову Морду» обещают вознаграждение

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, за информацию, которая поможет следствию, милиционеры обещают «существенное денежное вознаграждение».

«Сотрудники Львовского городского управления обращаются с просьбой помочь следствию в раскрытии преступления, которое было совершено в центре города 24 августа. Ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах вооруженного нападения, которое произошло около 14.00 часов во Львове на перекрестке улиц Князя Романа – Шухевича, на гражданина Дидуха Владимира, известного под кличкой «Вова Морда». В первую очередь эта просьба касается владельцев автомобильных видеорегистраторов и мобильных камер видеонаблюдения, которые были вблизи места совершения нападения в период времени с 13.00 до 14.00 часов. За информацию, которая реально поможет следствию, предусмотрено существенное денежное вознаграждение», - говорится в сообщении пресс-службы областной милиции.

Отдел связей с общественностью также сообщает, что милиция нашла автомобиль, из которого, возможно, расстреляли внедорожник «Вольво» в центре Львова. Автомобиль «Дэу-ланос» был найден в тот же день, 24 августа, сожженным в лесном массиве Пустомытовского района.

«Во внедорожнике, который расстреляли, по предварительным данным из автоматического оружия, было три человека. Водитель джипа, как было установлено впоследствии, это был товарищ и компаньон по бизнесу «Вовы Морды», погиб на месте происшествия. Пассажира – гражданина В.Дидуха, известного в криминальных кругах как «Вова Морда», с огнестрельным ранением в голову забрали в больницу. В салоне иномарки также находился охранник «Вовы Морды», который не пострадал. Стреляли из автомобиля «Дэу-ланос» синего цвета», - сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Как сообщал УНИАН, 24 августа, около 14.00 в центре Львова неизвестные расстреляли внедорожник, водитель от полученных ранений умер на месте происшествия, пассажир – 45-летний известный криминальный авторитет в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.