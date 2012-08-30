Милиционеры пришли за наркотиками и избили хозяина

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время проведения доследственной проверки установлено, что милиционер вместе со своим знакомым (бывшим работником органов внутренних дел) зашли во двор частного дома для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 309 (хранение наркотиков) УК Украины. Однако законных оснований на проведение обыска оперуполномоченный и его знакомый не имели. На просьбу 30-летнего жителя дома предъявить соответствующие документы, милиционеры ответили агрессией.

В результате нанесения ударов, мужчина получил множественные травмы головы, которые, согласно выводам судмэдэкспертов, относятся к категории тяжких телесных повреждений.

В отношении бывших работников милиции прокуратурой Мариуполя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

По делу проводится следствие.