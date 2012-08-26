Эксперт: Украинцы вряд ли смогут защитить право на информацию на родном языке

Об этом заявил директор Института медиа права Тарас Шевченко в комментарии изданию Тиждень.ua.

"Повлиять будет фактически невозможно, то есть обращение в суд с подобным вопросом скорее может иметь целью какую-то пиар-акцию, информационное воздействие, но не юридическое. Доказать одному человеку, что нарушено его право на получение информации на родном языке будет практически нереально, разве что при обстоятельствах, когда на таком языке (передач) вообще не будет. Но подобные юридические процессы довольно сложные и учитывая, кто контролирует у нас власть и фактически контролирует судебные решения. Поэтому решений в пользу украинцев я бы не ожидал ", - убежден эксперт.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил новые образцы заявлений о выдаче или продлении, переоформлении и выдаче дубликата лицензии на вещание. Ранее председатель Национального совета заявлял, что из образцов заявлений изъята графа "Язык (и), на котором (ых) будут вестись передачи". Документы были подготовлены в связи с вступлением в силу Закона Украины "О принципах государственной языковой политики", а также "несмотря на неоднократные обращения субъектов хозяйствования".